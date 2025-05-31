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Центр противодействия дезинформации предупредил о новых авиаударах со стороны РФ - подробности
Центр противодействия дезинформации СНБО зафиксировал признаки подготовки новых обстрелов Россией
Есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации, что является традиционной методикой Москвы еще со времен Минских договоренностей.
Об этом заявил Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.
«Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем. И все это — традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска. Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют „жесткая оплеуха“ Путину», — рассказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия делает ставку на летнее наступление, потому что без помощи союзников и при условии усиления санкций со стороны Запада ее ресурсы начнут исчерпываться уже к концу лета — это для нее последний шанс показать силу.
Кроме того, мы сообщали, что в последние недели РФ активизировала воздушные атаки по украинским городам, используя дроны-камикадзе и ракеты различного типа. Комбинированные удары сочетают средства различной дальности и направлены как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру.
Также мы писали о том, что в ночь на 25 мая российские войска снова осуществили мощный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Огонь пришел на Киев, Киевскую область, Хмельницкую, Житомирскую, Харьков, Тернополь, Николаев, Сумы и Конотоп.