Центр противодействия дезинформации предупредил о новых авиаударах со стороны РФ - подробности

Российские военные / © Associated Press

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Есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации, что является традиционной методикой Москвы еще со времен Минских договоренностей.

Об этом заявил Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

«Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем. И все это — традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска. Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют „жесткая оплеуха“ Путину», — рассказал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия делает ставку на летнее наступление, потому что без помощи союзников и при условии усиления санкций со стороны Запада ее ресурсы начнут исчерпываться уже к концу лета — это для нее последний шанс показать силу.

Кроме того, мы сообщали, что в последние недели РФ активизировала воздушные атаки по украинским городам, используя дроны-камикадзе и ракеты различного типа. Комбинированные удары сочетают средства различной дальности и направлены как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру.

Также мы писали о том, что в ночь на 25 мая российские войска снова осуществили мощный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Огонь пришел на Киев, Киевскую область, Хмельницкую, Житомирскую, Харьков, Тернополь, Николаев, Сумы и Конотоп.