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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Дуда опроверг слухи об отводе американских войск из Восточной Европы

Дуда заверил, что американские войска остаются на своих позициях в регионе.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что никакой информации о планах вывода американских войск из Восточной Европы нет.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами в рамках саммита Бухарестской девятки.

«У меня было несколько возможностей говорить с президентом Трампом в течение последних 6-7 месяцев. Я также говорил с его министрами, особенно с министром обороны Хексетом. И у меня нет никакой информации о каких-либо идеях о выводе американских военных сил, армии США из нашей части Европы, с восточного фланга. Вот и мой ответ», — заявил Дуда.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Польши Анджей Дуда призвал президента США Дональда Трампа усилить санкциипротив России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины и заключить мир.

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