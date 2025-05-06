Дуда призвал Трампа заставить Путина к миру и назвал метод

Анджей Дуда и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Польши Анджей Дуда призвал президента США Дональда Трампа усилить санкции против России, чтобы вынудить ее прекратить войну против Украины и заключить мир.

Об этом пишет Politico.

Дуда заявил, что именно Трамп — единственный, кто может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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«Америка может использовать разные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов», — высказался президент Польши.

Заметим, Трамп намекнул, что может сменить курс. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, американский лидер заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России из-за продолжающихся атак на украинские гражданские объекты.

Дуда отметил, что Трамп «увидел реальность» после последних разговоров с российским президентом и у него есть «правильные инструменты, чтобы заблокировать фундаментальные интересы Путина».

«Он видит, какая у него позициия и насколько он готов к серьезным переговорам о завершении войны», — сказал президент Польши.

«Президент Соединенных Штатов располагает средствами, которые способны заставить Россию придерживаться обязательств. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими — особенно экономические инструменты. Но я верю, что Дональд Трамп способен их реализовать», — добавил Дуда.

По информации издания, в Белом доме сейчас рассматривается возможность усиления давления на Россию, в том числе через санкции.

Напомним, недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект о новых санкциях против России и пошлины в 500% на импорт российских нефти, газа и алюминия. Эти ограничения обладают широкой двухпартийной поддержкой.

Комментируя возможность применения новых санкций против Москвы, Трамп заявил: «Это зависит от того, поведет ли себя Россия так, чтобы прийти к миру».

По информации Reuters со ссылкой на источники, Трамп до сих пор не решил, будут ли подписаны новые американские санкции против России. Известно, что подготовленный пакет включает жесткие экономические ограничения в отношении ведущих российских банков, энергетических компаний, возможной ответственности третьих стран, продолжающих сотрудничество с Москвой.