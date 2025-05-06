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Дуда призвал Трампа заставить Путина к миру и назвал метод
Дуда считает, что только Трамп способен заставить Путина прекратить войну, применив экономические рычаги влияния.
Президент Польши Анджей Дуда призвал президента США Дональда Трампа усилить санкции против России, чтобы вынудить ее прекратить войну против Украины и заключить мир.
Об этом пишет Politico.
Дуда заявил, что именно Трамп — единственный, кто может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
«Америка может использовать разные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов», — высказался президент Польши.
Заметим, Трамп намекнул, что может сменить курс. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, американский лидер заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России из-за продолжающихся атак на украинские гражданские объекты.
Дуда отметил, что Трамп «увидел реальность» после последних разговоров с российским президентом и у него есть «правильные инструменты, чтобы заблокировать фундаментальные интересы Путина».
«Он видит, какая у него позициия и насколько он готов к серьезным переговорам о завершении войны», — сказал президент Польши.
«Президент Соединенных Штатов располагает средствами, которые способны заставить Россию придерживаться обязательств. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими — особенно экономические инструменты. Но я верю, что Дональд Трамп способен их реализовать», — добавил Дуда.
По информации издания, в Белом доме сейчас рассматривается возможность усиления давления на Россию, в том числе через санкции.
Напомним, недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект о новых санкциях против России и пошлины в 500% на импорт российских нефти, газа и алюминия. Эти ограничения обладают широкой двухпартийной поддержкой.
Комментируя возможность применения новых санкций против Москвы, Трамп заявил: «Это зависит от того, поведет ли себя Россия так, чтобы прийти к миру».
По информации Reuters со ссылкой на источники, Трамп до сих пор не решил, будут ли подписаны новые американские санкции против России. Известно, что подготовленный пакет включает жесткие экономические ограничения в отношении ведущих российских банков, энергетических компаний, возможной ответственности третьих стран, продолжающих сотрудничество с Москвой.