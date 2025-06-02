Дуда спростував чутки про відведення американських військ зі Східної Європи

Президент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

Реклама

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що жодної інформації про плани виведення американських військ зі Східної Європи немає.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами у межах саміту Бухареської дев’ятки.

«У мене було декілька можливостей говорити з президентом Трампом протягом останніх 6-7 місяців. Я також говорив з його міністрами, особливо з міністром оборони Хексетом. Та в мене немає жодної інформації про будь-які ідеї про вивід американських військових сил, армії США з нашої частини Європи, зі східного флангу. Ось і моя відповідь», — заявив Дуда.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Польщі Анджей Дуда закликав президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії, аби змусити її припинити війну проти України та укласти мир.