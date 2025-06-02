Украина получила от РФ "меморандум": стало известно о следующих шагах

Министр обороны Украины Умеров / © Associated Press

Реклама

Украинская сторона получила от российской стороны меморандум и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны скоординируют следующие шаги.

Об этом стало известно во время брифинга по итогам вторых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 2 июня.

По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина убеждена, что ключевые вопросы «могут быть решены на уровне лидеров».

Реклама

«Прекратить убийство прямо сейчас. Прекращение огня без каких-либо условий на земле, в воздухе и на море. Хотя бы на 30 дней. Эта позиция уже неизменна в течение последних трех месяцев», — сказал министр.

Он напомнил, что Украина ранее поделилась документом с российской стороной, однако не получила ответа.

«Пару дней назад мы поделились этим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа… Только во время сегодняшней дискуссии нам ответили. Они сказали, что им нужно минимум недель, чтобы осмотреть наш документ и прислать любой ответ», — сообщил Умеров.

Также советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз рассказал, что украинская сторона получила «меморандум» от РФ только во время переговоров.

Реклама

«Как сказали мои коллеги, что до того, как начались переговоры, мы не получили предварительные бумаги от россиян и только получили их уже во время переговоров. Мы хотим засвидетельствовать, что наша позиция является конструктивной, и несмотря на все, что наш президент отправил делегацию в Стамбул, не понимая, какой будет повестка дня, нет, что мы будем обсуждать», — добавил Бевз.

Напомним, ранее западное агентство Reuters раскрыло условия , которые выдвигает кремлевский руководитель Путин для прекращения огня.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Реклама