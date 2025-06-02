Второй раунд в Стамбуле: начались переговоры Украины и России

Переговоры в Стамбуле 2 июня. / © Associated Press

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В понедельник, 2 июня, в турецком Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Первая встреча прошла 16 мая.

Об этом стало известно во время телемарафона.

Во время второго раунда переговоров украинская и российская стороны обсудят условия прекращения огня и возможную встречу глав двух государств, заявил во вступительном слове глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Возглавляет украинскую делегацию, как и в прошлый раз, министр обороны Украины Рустем Умеров. Среди других в ее составе также первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий, заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

Состав российской команды не изменился. Возглавляет ее помощник "фюрера" Владимир Мединский, уже представлявший РФ на переговорах 2022-го.

Заметим, что прошедшие прямые переговоры не принесли безусловного прекращения огня, на чем настаивала Украина. Единственным реальным результатом стал обмен 1000 на 1000, констатировали в Киеве.

Впрочем, в Кремле впоследствии предложили идею "меморандума". На днях в Москве заявили, что их документ, содержащий "принципы урегулирования войны" и "условия временного перемирия", готов.

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Между тем, Украина свои предложения передала еще 28 мая. По словам главы делегации Рустема Умерова, Киев готов к полному и безусловному прекращению огня. Отметим, что официально в открытом доступе отсутствует и украинский текст.

Переговоры в Турции 16 мая

Эта встреча в Стамбуле стала первыми прямыми переговорами Украины и России с 2022 года. Встреча продолжалась несколько часов. Москва выдвинула ряд условий, которые украинская делегация сочла неприемлемыми. Кроме того, делегация РФ угрожала захватить новые области Украины, сообщил репортер The Economist Оливер Кэрролл.

Впрочем, тогда Украина и Россия согласовали масштабный обмен. Формулу "1000 на 1000", по информации СМИ, предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик". Большой обмен пленными происходил в течение трех дней – 23,24 и 25 мая.

Заметим, что снова встретиться в Стамбуле 2 июня предложила Москва. В Вашингтоне говорят, что к встрече присоединятся советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

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Дата публикации 13:47, 02.06.25 Количество просмотров 105 В эти минуты! Переговоры о мире на Украине начались в Стамбуле!