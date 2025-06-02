Президентом Польши стал оппозиционер Навроцкий: Дуда отреагировал

Анджей Дуда. / © Associated Press

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Действующий президент Польши Анджей Дуда поздравил с победой на президентских выборах оппозиционера, консервативного националиста Кароля Навроцкого.

Об этом Дуда написал в соцсети Х.

"Я еще раз поздравляю новоизбранного президента Кароля Навроцкого с победой на выборах. Это была тяжелая, порой болезненная, но чрезвычайно отважная борьба за Польшу, за то, как должны вестись дела нашей родины. Спасибо за эту героическую борьбу до последней минуты кампании", – высказался польский

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Дуда поблагодарил польских граждан "за то, что выполнили свой гражданский долг".

Другому кандидату Рафалу Тшасковскому выразил благодарность "за решительность в борьбе за президентское кресло" и "за готовность взять на себя ответственность за Польшу".

Напомним, накануне в соседней Польше прошел второй тур выборов. Президентом страны стал Кароль Навроцкий. Он – кандидат от правоконсервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Политик получил 51,09% голосов избирателей.

Его оппонент, мэр Варшавы и представитель либерального лагеря Рафал Тшасковский заручился поддержкой 48,91% граждан. Разница между кандидатами составляет не более 2%.

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Заметим, что раньше Навроцкий выступил против вступления Украины и обязался не отправлять туда польские войска. По его словам, мол, вступление Украины в НАТО "бессмысленно и поставит Альянс в прямой конфликт с Россией".

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск назвал государственным предательством обещание кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО. По мнению Туска, "это один из самых громких скандалов" избирательной кампании.

Дата публикации 07:48, 21.05.25 Количество просмотров 732 ТСН 07:00 новости 21 мая. Заявления Польши против Украины! Санкции ЕС против России