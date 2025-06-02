Кароль Навроцкий стал президентом Польши: официально подсчитано 100% голосов

Кароль Навроцкий

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Центральная избирательная комиссия Польши завершила подсчет 100% голосов во втором туре президентских выборов , состоявшемся 1 июня. Согласно окончательным результатам, новым главой государства избран Кароль Навроцкий — кандидат от правоконсервативной партии «Право и справедливость» (PiS), получивший 51,09% голосов избирателей.

Его оппонент, мэр Варшавы и представитель либерального лагеря Рафал Тшасковский заручился поддержкой 48,91% граждан. Разница между кандидатами составляет чуть более 2%, что подтверждает напряженность гонки, которая наблюдалась на протяжении всей избирательной кампании.

Явка избирателей была достаточно высокой — более 67%, что свидетельствует о большом интересе польского общества к выбору будущего политического курса страны. Эксперты уже заявляют, что результаты выборов могут стать новой точкой напряжения между президентом и парламентом, где у большинства проевропейская коалиция во главе с премьером Дональдом Туском.

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Ожидается, что инаугурация Кароля Навроцкого состоится в ближайшие недели. Это означает возвращение правых сил в президентский дворец, что может изменить баланс влияния польской политики.

Напомним, в первом туре выборов победил кандидат от Гражданской платформы Рафал Тшасковский с результатом в 31,36% голосов избирателей. Его конкурент Кароль Навроцкий финишировал вторым с результатом 29,54% голосов.