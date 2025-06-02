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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кароль Навроцький став президентом Польщі: офіційно підраховано 100% голосів

Центральна виборча комісія Польщі оприлюднила остаточні результати другого туру виборів — перемогу здобув Кароль Навроцький.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Центральна виборча комісія Польщі завершила підрахунок 100% голосів у другому турі президентських виборів, який відбувся 1 червня. Згідно з остаточними результатами, новим главою держави обрано Кароля Навроцького — кандидата від правоконсервативної партії «Право і справедливість» (PiS), який отримав 51,09% голосів виборців.

Його опонент, мер Варшави та представник ліберального табору Рафал Тшасковський, заручився підтримкою 48,91% громадян. Різниця між кандидатами становить трохи більше 2%, що підтверджує напруженість перегонів, які спостерігались протягом усієї виборчої кампанії.

Явка виборців була досить високою — понад 67%, що свідчить про значний інтерес польського суспільства до вибору майбутнього політичного курсу країни. Експерти вже заявляють, що результати виборів можуть стати новою точкою напруги між президентом і парламентом, де більшість має проєвропейська коаліція на чолі з прем’єром Дональдом Туском.

Очікується, що інавгурація Кароля Навроцького відбудеться протягом найближчих тижнів. Це означає повернення правих сил у президентський палац, що може змінити баланс впливу у польській політиці.

Нагадаємо, у першому турі виборів переміг кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський із результатом у 31,36% голосів виборців. Його конкурент Кароль Навроцький фінішував другим із результатом у 29,54% голосів.

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