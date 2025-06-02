Президентом Польщі став опозиціонер Навроцький: Дуда відреагував

Анджей Дуда. / © Associated Press

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Чинний президент Польщі Анджей Дуда привітав з перемогою на президентських виборах опозиціонера, консервативного націоналіста Кароля Навроцького.

Про це Дуда написав в соцмережі Х.

"Я ще раз вітаю новообраного президента Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Це була важка, часом болюча, але надзвичайно відважна боротьба за Польщу, за те, як повинні вестися справи нашої батьківщини. Дякую за цю героїчну боротьбу до останньої хвилини кампанії", – висловився польський президент.

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Дуда подякував польським громадянам "за те, що виконали свій громадянський обов'язок".

Іншому кандидату Рафалу Тшасковському висловив подяку "за рішучість у боротьбі за президентське крісло" та “за готовність взяти на себе відповідальність за Польщу”.

Нагадаємо, напередодні в сусідній Польщі відбувся другий тур виборів. Президентом країни став Кароль Навроцький. Він - кандидат від правоконсервативної партії «Право і справедливість» (PiS). Політик отримав 51,09% голосів виборців.

Його опонент, мер Варшави та представник ліберального табору Рафал Тшасковський, заручився підтримкою 48,91% громадян. Різниця між кандидатами становить трохи більше 2%.

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Зауважимо, раніше Навроцький виступив проти вступу України та зобов'язався не відправляти туди польські війська. З його слів, мовляв, вступ України до НАТО “є безглуздим і поставить Альянс у прямий конфлікт з Росією”.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав державною зрадою обіцянку кандидата в президенти Кароля Навроцького заблокувати вступ України до НАТО. На думку Туска, "це один з найгучніших скандалів” виборчої кампанії.

Дата публікації 07:48, 21.05.25 Кількість переглядів 732 ТСН 07:00 новини 21 травня. Заяви Польщі проти України! Санкції ЄС проти Росії