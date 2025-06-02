Українська делегація прибула до Стамбула: коли стартує зустріч

Українська делегація на попередніх переговорах у Стамбулі 16 травня / © Getty Images

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Українська делегація прибула до Стамбула для другого раунду переговорів про мир з російською стороною 2 червня. Зустріч запланована на другу половину дня.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє «Суспільне».

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив повний склад делегації на других переговорах у Стамбулі, до якої увійшли 14 осіб. Очолює делегацію міністр оборони Рустем Умєров. У складі також — радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця та інші політичні та військові посадовці.

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Зеленський також озвучив очікування від переговорів у Стамбулі. За його словами, українська делегація спробує досягти прогресу на шляху до миру. Глава держави акцентував, що Київ надалі пропонує Москві повне, безумовне припинення вогню.

До слова, 1 червня стало відомо, що російська делегація вже перебуває у Стамбулі напередодні переговорів з Україною.