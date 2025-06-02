Трамп поширив божевільну теорію змови про Байдена: подробиці

Дональд Трамп і Джо Байден / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй соцмережі Truth Social безпідставну заяву про те, що його попередника Джо Байдена було страчено 2020 року та замінено клонами або роботами.

Про це пише NBC News.

Один із користувачів Truth Social, який неодноразово розповсюджував сумнівні теорії, опублікував повідомлення з твердженннями про те, що Байдена нібито замінили «клонами, двійниками» та «роботизованими, бездушними, безмозкими істотами».

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Цей допис швидко привернув увагу, коли його поширив Трамп, не додавши жодного коментаря чи пояснення. У автора оригінального повідомлення наразі трохи більше 5 000 підписників, тоді як у президента США їх майже 10 млн.

На момент публікації Білий дім не прокоментував, чому Трамп поділився цим твердженням і чи справді він вважає, що Байдена стратили ще 2020 року.

Трамп уже багато років демонструє схильність до поширення фейкових новин і конспірологічних версій подій. Зокрема, він неодноразово наполягав, що виграв президентські вибори 2020 року — це твердження було спростоване, але призвело до штурму Капітолію його прихильниками 6 січня 2021 року.

У минулому політик також просував тезу про те, що президент Барак Обама не народився у США. А під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп заявив, що гаїтянські іммігранти нібито «їдять домашніх улюбленців». Жодна з цих заяв не витримала перевірки фактів.

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До слова, нещодавно стало відомо, що Байдену поставили діагноз — агресивна форма раку простати з метастазами. Спершу новина викликала хвилю підтримки з боку як демократів, так і республіканців. Проте ця реакція швидко змінилася після того, як прибічники Трампа почали стверджувати, що попередній президент приховував діагноз. Речник Байдена заявив, що до цього випадку йому не ставили діагноз рак простати.