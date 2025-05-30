Трамп назвав Зеленського і Путіна «впертими»: подробиці заяви

Путін і Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його «здивували» і «розчарували» останні ракетні та дронові удари Росії по українських містах. Проте політик уникнув прямої критики президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише CNN.

«Ми збиралися вирішити проблему, і раптом по кількох містах почали падати ракети і загинули люди», — сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

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«Я побачив речі, які мене здивували, а я не люблю, коли мене щось дивує, тому я дуже розчарований», — додав він.

На запитання журналіста, чи вважає він Путіна «поганим хлопцем» після останніх атак, Трамп ухилився від прямої відповіді.

Також американський президент зауважив, що «дуже стурбований» кількістю жертв серед мирного населення, проте водночас несподівано додав до розмови й українського лідера: «І Зеленський теж», — відповів він, коли його запитали про «впертість Путіна».

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі, Трамп тиждень тому мав телефонну розмову з президентом Росії. Путін пообіцяв надіслати так званий «меморандум про мир» з викладенням умов припинення вогню в Україні. Проте станом на зараз США не отримали жодного документа.

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Враховуючи затягування процесу та нові атаки, Трамп, за даними джерел, розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, невдовзі після першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня Росія обіцяла надати Україні меморандум про майбутню мирну угоду, який передбачатиме припинення вогню. Однак 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна-агресорка досі цього не зробила.

Водночас преcсекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не говоритиме публічно про свій «меморандум», та уточнив, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуть.

За словами президента України Володимира Зеленського, за два дні до запланованої на 2 червня російсько-української зустрічі у Стамбулі ні Україна, ні Туреччина не мають інформації про зміст так званого «меморандуму» РФ, у якому держава-агресорка повинна прописати свої пропозиції щодо мирного врегулювання.

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