Трамп заявив, що США підвищать мита на імпорт сталі до 50%

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що мито на імпорт сталі буде підвищено з нинішніх 25% до 50%.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначив американський президент, нові тарифи мають ще більше захистити внутрішній ринок і виробників. Виступаючи на підприємстві компанії US Steel поблизу Піттсбурга в штаті Пенсільванія, Трамп підтвердив свій намір збільшити мито вдвічі.

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«Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%», — наголосив президент.

За його словами, спочатку розглядалася ставка в 40%, однак лідери галузі висловили побажання встановити саме 50%.

«За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% — ніхто не перебереться через цей паркан», — додав він, маючи на увазі імпортерів сталі.

Поки що невідомо, коли саме почнуть діяти нові митні правила. Нагадаємо, перше мито в розмірі 25% було запроваджено ще в березні і стосувалося сталі та алюмінію, що надходять на американський ринок з-за кордону.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що від 1 червня буде запроваджено мита у розмірі 50% на всі товари з Євросоюзу.

Ми раніше інформували, що Федеральний апеляційний суд США тимчасово дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити стягувати торгові мита, попри попереднє судове рішення про їх скасування.