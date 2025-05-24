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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп погрожує Євросоюзу тарифами у 50%: чого вимагає президент США

Американський президент понарікав, що з Європейським Союзом дуже важко вести переговори.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що від 1 червня буде запроваджено мита у розмірі 50% на всі товари з Євросоюзу. При цьому він порадив компаніям країн ЄС будувати свої заводи в США, щоб отримати «відстрочку».

Про це американський лідер заявив у п’ятницю, 23 травня, під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Раніше того ж дня Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social понарікав, що з Європейським Союзом дуже важко вести переговори.

«Наші дискусії з ними ні до чого не призводять. За цих обставин я рекомендую запровадити 50% тарифи проти ЄС, починаючи з 1 червня», – написав він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чого він сподіваєтеся досягти за допомогою 50% мит на імпорт з ЄС, американський президент відповів: «Мита немає. Вони просто відправлять свої компанії будувати заводи у США».

Журналіст спробував уточнити, чи означає це, що президент США планує укласти угоди з країнами ЄС у найближчі 9 днів, які залишилися до 1 червня.

"Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися. На рівні 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують тут свій завод, тарифу не буде. Якщо хтось прийде і захоче побудувати тут завод, я можу поговорити з ним про невелику відстрочку", - відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав світових лідерів та керівників компаній, які звернулися до нього з проханням про скасування мит, приїжджати до США і там будувати.

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