Трамп угрожает Евросоюзу тарифами в 50%: чего требует президент США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 июня будут введены пошлины в размере 50% на все товары из Евросоюза. При этом он посоветовал компаниям стран ЕС строить свои заводы в США, чтобы получить «отсрочку».

Об этом американский лидер заявил в пятницу, 23 мая, во время общения с журналистами в Белом доме.

Ранее в тот же день Трамп в своей социальной сети Truth Social посетовал, что с Европейским Союзом очень трудно вести переговоры.

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«Наши дискуссии с ними ни к чему не приводят. При этих обстоятельствах я рекомендую ввести 50% тарифы против ЕС, начиная с 1 июня», — написал он.

Отвечая на вопрос журналиста, чего он надеетесь достичь с помощью 50% пошлин на импорт из ЕС, американский президент ответил: «Пошлины нет. Они просто отправят свои компании строить заводы в США».

Журналист попытался уточнить, означает ли это, что президент США планирует заключить соглашения со странами ЕС в ближайшие 9 дней, которые остались до 1 июня.

«Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке», — ответил Трамп.

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Напомним, ранее Дональд Трамп призвал мировых лидеров и руководителей компаний, которые обратились к нему с просьбой об отмене пошлин, приезжать в США и там строить.