Сможет ли Украина разрушить Керченский мост с помощью 1000 дронов: военный эксперт объяснил

Крымский мост. / © Getty Images

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Украинские атаки на Керченский мост не остаются без внимания международных экспертов. На этой неделе объект подвергся подводному подрыву.

Военный аналитик Майкл Кларк ответил Sky News, действительно ли рой из тысячи беспилотников мог бы уничтожить стратегическое сооружение.

По словам Кларка, мост — это не просто транспортная артерия, а гордость и радость Путина. Поэтому россияне считают его ключевым объектом для обороны.

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"Чтобы нанести существенный ущерб мосту, нужно запустить многие ракеты - и даже тогда лишь несколько из них могут пройти. Оборона вокруг моста чрезвычайно мощная, потому что он имеет огромное значение для Москвы", - пояснил эксперт.

Кларк также отметил, что благодаря протяженности 12 миль мост сложно полностью вывести из строя.

"Его можно повредить в нескольких местах - но эти дыры можно залатать. Однако его можно сделать непригодным для использования на длительное время и повысить его уязвимость", - сказал он.

Одна атака, даже масштабная, не сможет решить вопрос окончательно. Нужна серия ударов, чтобы добиться стратегического эффекта.

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Напомним, 3 июня СБУ ударила по Крымскому мосту. Операцию координировал руководитель органа Василий Малыш. Агенты заминировали сопротивления переправы с подводной стороны. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.