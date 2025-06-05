Продолжит ли Украина атаковать Крымский мост: мнение аналитика

Украина будет вероятно атаковать Крымский мост снова, чтобы окончательно вывести его из строя / © ТСН.ua

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Украина в третий раз с начала полномасштабной войны атаковала Крымский мост во вторник, 3 июня. Несмотря на успешный подрыв подводной опоры моста, эта операция вряд ли будет иметь такие же ощутимые последствия, как уничтожение десятков российских самолетов в результате массированной атаки украинских дронов по аэродромам стратегической авиации РФ.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевски в комментарии Radio NV.

Он отметил, что информации от украинской стороны по удару по Крымскому мосту пока мало.

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«И возможно, пусть все же остается определенная интрига. Возможно, атаку придется повторить. Возможно, придется использовать те же средства», — отметил Киричевский.

По мнению аналитика, «погромы» на пяти российских аэродромах будут иметь «совершенно практический эффект» для хода войны, тогда как в случае с Крымским мостом последствия, прежде всего, являются символическими.

Киричевский считает, если этот символический эффект не заставил россиян изменить свою позицию по поводу войны против Украины, то возможно, стоит повторить атаку еще раз. Это означает, что Украина может нанести новые удары по незаконно возведенному сооружению, чтобы окончательно вывести его из эксплуатации и превратить символическое влияние на ощутимый логистический и военный эффект.

Напомним, Плетенчук рассказал о состоянии переправы после удара СБУ по Крымскому мосту. По мнению спикера ВМС ВСУ, эксплуатировать переправу после подобной атаки довольно рискованно.

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