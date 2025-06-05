На Черкасчине руководитель аматорского ансамбля изнасиловал и убил ребенка

Злоумышленник задержан / © Associated Press

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В Черкассах мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве малолетней, а также получении доступа к детской порнографии и ее хранении. Ему назначено наказание — пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

«Руководитель аматорского ансамбля в июне 2024 года совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки в доме культуры в Звенигородском районе. Чтобы скрыть преступление, лишил ее жизни», — говорится в сообщении ведомства.

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Также установлено, что осужденный хранил в телефоне, ноутбуке и флеш-накопителях графические файлы детской порнографии без цели сбыта или распространения.

Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений он не признал.

Остальную жизнь злоумышленник проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области бабушка разыскивала своего внука. Впоследствии обнаружили его тело на огороде. Больше о жутком преступлении читайте в новости.

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