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- Украина
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На Черкасчине руководитель аматорского ансамбля изнасиловал и убил ребенка
Суд приговорил к пожизненному заключению жителя Черкасской области, который изнасиловал и убил малолетнюю девочку.
В Черкассах мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве малолетней, а также получении доступа к детской порнографии и ее хранении. Ему назначено наказание — пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.
«Руководитель аматорского ансамбля в июне 2024 года совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки в доме культуры в Звенигородском районе. Чтобы скрыть преступление, лишил ее жизни», — говорится в сообщении ведомства.
Также установлено, что осужденный хранил в телефоне, ноутбуке и флеш-накопителях графические файлы детской порнографии без цели сбыта или распространения.
Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений он не признал.
Остальную жизнь злоумышленник проведет в тюрьме.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области бабушка разыскивала своего внука. Впоследствии обнаружили его тело на огороде. Больше о жутком преступлении читайте в новости.