Чи продовжуватиме Україна атакувати Кримський міст: думка аналітика

Україна ймовірно атакуватиме Кримський міст знову, щоб остаточно вивести його з ладу / © ТСН.ua

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Україна втретє від початку повномасштабної війни атакувала Кримський міст у вівторок, 3 червня. Попри успішний підрив підводної опори мосту ця операція навряд чи матиме такі ж відчутні наслідки, як знищення десятків російських літаків внаслідок масованої атаки українських дронів по аеродромах стратегічної авіації РФ.

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в коментарі Radio NV.

Він зауважив, що інформації від української сторони щодо удару по Кримському мосту наразі обмаль.

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«І можливо хай все ж залишається певна інтрига. Можливо, атаку доведеться повторити. Можливо, доведеться використовувати ті ж самі засоби», — зазначив Киричевський.

На думку аналітика, «погроми» на п’яти російських аеродромах матимуть «цілком практичний ефект» для ходу війни, тоді як у випадку з Кримським мостом наслідки є насамперед символічними.

Киричевський вважає, якщо цей символічний ефект не змусив росіян змінити свою позицію щодо війни проти України, то можливо, варто повторити атаку ще раз. Це означає, що Україна може завдати нових ударів по незаконно зведеній споруді, щоб остаточно вивести її з експлуатації та перетворити символічний вплив на відчутний логістичний та військовий ефект.

Нагадаємо, Плетенчук розповів про стан переправи після удару СБУ по Кримському мосту. На думку речника ВМС ЗСУ, експлуатувати переправу після подібної атаки доволі ризиковано.

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