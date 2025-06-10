Обмен пленными: как в Украине встречали освобожденных защитников (щемящее видео)

Украинцы встречают освобожденных из плена защитников / © ТСН

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Второй этап обмена военнопленных ожидается уже сегодня. Накануне домой вернулись несколько десятков наших защитников — это пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны. Точное количество координационный штаб по вопросам военнопленных не разглашает. Известно, что всем освобожденным не более 25 лет, и все они имеют тяжелые ранения или заболевания.

Накануне, во время первого этапа обмена, ребят встречали несколько съемочных групп ТСН, в частности, и корреспондентки Марьяны Бухан.

В селах приграничья Черниговщины работает система оповещения, которая призывает людей идти, встречать на трассе освобожденных из плена украинцев.

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Встречают освобожденных из плена защитников цветами, флагами и свеженакрашенными плакатами. Местные готовы стоять на трассе в ожидании часами.

Уже почти шестиклассник Максим показывает руки, с которых не смог отмыть краску. Он только что рисовал плакат с надписью «Героям слава», на котором поставил отпечатки своих ладошек. Об этом его попросила соседка Татьяна.

До обмена еще несколько часов, а дальше по трассе уже тоже ждут. Одна из групп людей выбрала стратегическую точку для встречи. Отсюда автобусы с освобожденными будет видно издалека.

«Очень переживаем за каждого из них, чтобы они были живы-здоровы и возвращались домой», — говорят местные.

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Выходят на дорогу и взрослые, и малые. И вот наконец этот момент, который здесь ждут часами.

Встреча освобожденных из плена защитников / © ТСН

Возле больницы, куда везут освобожденных ребят, тоже толпа людей. Здесь объятия, радость и слезы. Всем, кого удалось вернуть — не более 25 лет. Но у всех или тяжелые болезни или тяжелые ранения.

«Ребята после длительного плена, они нуждаются в покое, они требуют внимания врачей», — говорит Петр Яценко, представитель координационного штаба по вопросам военнопленных и пропавших без вести.

Напомним, сегодня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие до 25 лет, а также тяжелораненые.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: