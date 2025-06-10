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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Обмен пленными: как в Украине встречали освобожденных защитников (щемящее видео)

Украина возвращает пленных защитников. Местные жители трогательно их встретили.

Автор публикации
Марьяна Бухан
Украинцы встречают освобожденных из плена защитников

Украинцы встречают освобожденных из плена защитников / © ТСН

Второй этап обмена военнопленных ожидается уже сегодня. Накануне домой вернулись несколько десятков наших защитников — это пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны. Точное количество координационный штаб по вопросам военнопленных не разглашает. Известно, что всем освобожденным не более 25 лет, и все они имеют тяжелые ранения или заболевания.

Накануне, во время первого этапа обмена, ребят встречали несколько съемочных групп ТСН, в частности, и корреспондентки Марьяны Бухан.

В селах приграничья Черниговщины работает система оповещения, которая призывает людей идти, встречать на трассе освобожденных из плена украинцев.

Встречают освобожденных из плена защитников цветами, флагами и свеженакрашенными плакатами. Местные готовы стоять на трассе в ожидании часами.

Уже почти шестиклассник Максим показывает руки, с которых не смог отмыть краску. Он только что рисовал плакат с надписью «Героям слава», на котором поставил отпечатки своих ладошек. Об этом его попросила соседка Татьяна.

До обмена еще несколько часов, а дальше по трассе уже тоже ждут. Одна из групп людей выбрала стратегическую точку для встречи. Отсюда автобусы с освобожденными будет видно издалека.

«Очень переживаем за каждого из них, чтобы они были живы-здоровы и возвращались домой», — говорят местные.

Выходят на дорогу и взрослые, и малые. И вот наконец этот момент, который здесь ждут часами.

Встреча освобожденных из плена защитников / © ТСН

Встреча освобожденных из плена защитников / © ТСН

Возле больницы, куда везут освобожденных ребят, тоже толпа людей. Здесь объятия, радость и слезы. Всем, кого удалось вернуть — не более 25 лет. Но у всех или тяжелые болезни или тяжелые ранения.

«Ребята после длительного плена, они нуждаются в покое, они требуют внимания врачей», — говорит Петр Яценко, представитель координационного штаба по вопросам военнопленных и пропавших без вести.

Напомним, сегодня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие до 25 лет, а также тяжелораненые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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