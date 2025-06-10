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Дата публикации
Категория
Война
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Воздушная тревога звучит в Киеве — что грозит

Угроза применения баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога звучит в Киеве — что грозит

Воздушная тревога 10 июня / © ТСН.ua

В Киеве вечером 10 июня объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — призвали власти Киева.

Напомним, в Киеве и ряде областей была объявлена длительная воздушная тревога в ночь на 10 июня. Тогда же произошел массированный обстрел столицы.

Повреждения зафиксированы в семи районах столицы. В Оболонском районе было повреждено 18 квартир, автомобили и возникли пожары.

К сожалению, стало известно и о жертвах атаки РФ в Киеве.

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