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Воздушная тревога звучит в Киеве — что грозит
Угроза применения баллистического вооружения.
В Киеве вечером 10 июня объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — призвали власти Киева.
Напомним, в Киеве и ряде областей была объявлена длительная воздушная тревога в ночь на 10 июня. Тогда же произошел массированный обстрел столицы.
Повреждения зафиксированы в семи районах столицы. В Оболонском районе было повреждено 18 квартир, автомобили и возникли пожары.
К сожалению, стало известно и о жертвах атаки РФ в Киеве.