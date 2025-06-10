Повітряна тривога 10 червня / © ТСН.ua

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У Києві ввечері 10 червня оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — закликала влада Києва.

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Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено тривалу повітряну тривогу у ніч проти 10 червня. Тоді ж відбувся масований обстріл столиці.

Пошкодження зафіксовані в семи районах столиці. Зокрема, в Оболонському районі було пошкоджено 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.

На жаль, стало відомо і про жертви атаки РФ в Києві.

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