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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У США показали не той Харків після атаки РФ (фото)

На кадрах сюжету телеканалу Local10 про обстріл Харкова, ймовірно, — події в Секторі Гази після ударів Ізраїлю.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У США показали не той Харків після атаки РФ (фото)

Регіональний канал у США показав сюжет про удари по Харкову, використавши кадри з мусульманської країни

Регіональний американський канал Local10 зробив сюжет про удари по Харкову, використавши кадри з мусульманської країни.

Проце свідчать кадри сюжету Local10.

Телеканал Local10 веде трансляції з Флориди. Там 10 червня показали сюжет про російський обстріл Харкова в ніч проти 7 червня, проте до відеоряду включили кадри з іншої країни, судячи за одягом жителів та інфраструктурою, — мусульманської.

Скрин кадрів сюжету Local10

Скрин кадрів сюжету Local10

Під час ефіру телеведуча цитувала повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова, який назвав російський обстріл міста «найпотужнішим» за весь час повномасштабної війни.

Протитровано сюжет було словами «Україна» та «Харків», однак кадри, які транслювали для ілюстрування новини, походять не з України. Ймовірно, вказані кадри зняли в Секторі Гази після ударів Ізраїлю.

Нагадаємо, що проти ночі 7 червня Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Загинуло троє мирних жителів.

РФ масовано атакувала Харків ракетами і дронами. У Київському районі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у цивільне підприємство. Також удари сталися по житлових будинках у Центральному та Основ’янському районах міста.

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