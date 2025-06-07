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Россия атаковала Харьков КАБами: есть погибшие и раненые
Все последствия атаки уточняются.
Российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
По его словам, в результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району города есть пострадавшие.
К сожалению, один человек погиб после удара в центральной части Харькова, а 10 граждан получили ранения.
В Шевченковском районе в результате обстрела, предварительно, повреждено здание детской железнодорожной дороги.
В Киевском районе в результате обстрела пострадал частный жилой дом.
Местные службы уже работают на местах попадания.
Напомним, армия РФ 6 июня нанесла удар по Чернигову. Убив гражданских людей. Из-под завалов спасатели деблокировали тела 2 погибших.
«Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий постараются до конца суток возобновить электропитание и водоснабжение», — сообщил Брыжинский.