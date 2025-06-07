Россия атаковала Харьков КАБами: есть погибшие и раненые

Взрыв

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Российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в результате прилетов двух КАБов по Шевченковскому району города есть пострадавшие.

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К сожалению, один человек погиб после удара в центральной части Харькова, а 10 граждан получили ранения.

В Шевченковском районе в результате обстрела, предварительно, повреждено здание детской железнодорожной дороги.

В Киевском районе в результате обстрела пострадал частный жилой дом.

Местные службы уже работают на местах попадания.

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Напомним, армия РФ 6 июня нанесла удар по Чернигову. Убив гражданских людей. Из-под завалов спасатели деблокировали тела 2 погибших.

«Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий постараются до конца суток возобновить электропитание и водоснабжение», — сообщил Брыжинский.