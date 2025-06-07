Сколько Су-35 у России после потерь: военный назвал цифры

Российская авиация / © Associated Press

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Украина уничтожила еще один российский истребитель Су-35, являющийся одним из ключевых боевых самолетов российской армии.

Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения подтверждено около 15 таких уничтоженных машин, но, по неофициальным данным, их может быть более 25.

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«Всего российский военно-промышленный комплекс выпустил примерно 125 Су-35, включая экспортные варианты. То есть Украина уже уничтожила треть или больше всего флота этих истребителей», — рассказал Тимочко.

Су-35 — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который кафиры используют не только для воздушных боев, но и как штурмовик. Самое опасное, по словам военного, то, что эти самолеты являются носителями высокоточных бомб — КАБов и ФАБов, с общей боевой нагрузкой до 15 тонн.

«Сбиение Су-35 на Курщине свидетельствует о том, что он, вероятнее всего, поддерживал наступательные действия армии РФ на Сумском направлении. Даже краткосрочное уменьшение количества ФАБов и КАБов в небе уже результат, который спасает жизнь наших защитников», — подчеркнул Тимочко.

Напомним, 7 июня, Воздушные силы сообщили, что украинские военные на Курском направлении сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Как удалось уничтожить вражеский истребитель, деталей в ПС не уточнили.

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Наименее вероятной версией уничтожения Су-35 эксперты называют использование истребителя Mirage. Mirage-2000-5 способен атаковать воздушные цели ракетами MICA с дальностью до 80 км, которые оснащаются либо радиолокационной, либо инфракрасной системой самонаведения.

В издании также рассматривают вероятность, что Су-35 мог быть сбит истребителем F-16. Тем более, ранее в сети появлялось фото этого самолета в небе над Украиной, на котором была видна только одна ракета AIM-120C AMRAAM вместо привычных двух.