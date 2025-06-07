Европа боится завершения войны в Украине: аналитик назвал причины

ВСУ / © ТСН.ua

Реклама

Европейские страны стремятся, чтобы Украина выстояла в войне с Россией, однако не менее важно для них выиграть время, чтобы подготовиться к возможной эскалации со стороны Кремля.

Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок в комментарии 24 Канала.

По словам эксперта, Европа рассматривает войну в Украине как способ сдерживания России без прямого участия в боевых действиях.

Реклама

« Европа заинтересована в справедливом мире, но не сейчас. Там отлично понимают: если Украина проиграет, российские войска будут у границ ЕС», — подчеркнул Клочок.

Он также отметил, что страны ЕС продолжают оказывать военную помощь Киеву, однако не спешат с более решительными действиями, чтобы «не раздражать Кремль».

«Европа использует время, пока идет война, чтобы укрепить собственную обороноспособность. Им выгодно, чтобы конфликт продолжался еще некоторое время», — объяснил аналитик.

Недавно стало известно о новом пакете помощи от ЕС на сумму 20 миллиардов евро, а также совместном производстве дронов между Францией и Украиной.

Реклама

В то же время эксперт подчеркивает, что позиция Европы — прагматичная, даже циничная, учитывая реальные угрозы. А поддержка со стороны США выглядит все менее прогнозируемой, особенно на фоне позиции Дональда Трампа.

Напомним, две французские компании организуют производство беспилотников в Украине для Вооруженных Сил Украины.

Неизвестно, какие именно беспилотники идет речь, но они предназначены для украинских военных.

Кроме того, часть этих дронов будет использоваться французской армией для подготовки, отвечающей реалиям современной войны в Украине.

Реклама