Сенатор США Линдси Грэм / © Associated Press

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Сенатор Линдси Грэм обещает, что его законопроект о масштабных санкциях станет «разрушительным» для российской экономики. Однако если этот документ будет принят и узаконит введение пошлин в размере 500% для любой страны, покупающей российские энергоносители, это фактически отрежет США от некоторых крупнейших экономик мира, в частности от союзников в Европе.

Об этом пишет Politico.

Грэм, похоже, признал эту проблему, когда предложил широкое исключение для стран, оказывающих помощь Украине. Это исключение защитит Европейский Союз, который продолжает покупать у России около 20% от общего импорта газа.

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Скепсис экспертов и глобальные последствия

Эксперты остаются скептически настроенными по поводу возможности введения заоблачных пошлин, предложенных в Законе о санкциях в отношении России. Индия и Китай покупают около 70% российского экспорта энергоносителей, но и другие страны, импортирующие нефть, газ или уран из Москвы, могут быть подвергнуты тарифам. Даже Соединенные Штаты, зависящие от импорта обогащенного урана из России для своих ядерных реакторов, могут столкнуться с проблемами.

Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете подчеркнул, что странам будет сложно мгновенно прекратить импорт российских энергоносителей. По его словам, 500-процентные пошлины на импорт товаров из Китая приведут к резкому росту цен, нарушению цепей поставки и могут повлечь рост безработицы в США до уровня рецессии, нанеся огромный ущерб американцам.

Цель законопроекта и его поддержка в Конгрессе

Соавтор законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, преследует цель лишить Россию возможности финансировать свой военно-промышленный комплекс за счет миллиардов долларов, заработанных на экспорте энергоносителей. Законопроект уже получил поддержку 82 сенаторов и продолжает набирать популярность в Палате представителей.

Некоторые эксперты считают, что законопроект, вероятно, претерпит существенные изменения во время прохождения через Конгресс и консультаций с администрацией Трампа. Однако широкая двухпартийная поддержка свидетельствует о высокой готовности законодателей к более жестким мерам в отношении России.

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«Возможно, Конгресс оказывает давление на исполнительную власть, заставляя ее действовать. В Сенате есть мнение, что нужно ввести больше санкций против России», — заявил эксчиновник Министерства финансов США Адам Смит.

Грэм, главный сторонник законопроекта среди республиканцев, назвал его «одним из самых драконовских законопроектов о санкциях, когда-либо написанных».

«Сенат в ярости от того, что Россия играет в игру за наш счет и за счет всего мира. И мы готовы сделать то, чего не были готовы сделать раньше, а именно, преследовать людей, которые помогают Путину», — сказал Грэм.

Сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным делам, отвергла опасения, что законопроект слишком суров: «Нам нужно дать понять Путину, что ему пора прекратить валять дурака и сесть за стол переговоров. Но нам также нужно продолжить и дать понять, что мы будем жесткими».

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Позиция Белого дома

Законопроект Грема-Блюменталя поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая встретилась с Грэмом в Берлине: «Давление работает, поскольку Кремль ничего другого не понимает. Это резко увеличит общее влияние наших санкций».

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн указал, что палата может рассмотреть законопроект позже вэтом месяце, но республиканцы хотели бы получить одобрение Белого дома.

Предлагаемое введение драконовских пошлин, похоже, отвечает интересам Трампа. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп рассматривает санкции как «инструмент в своем арсенале», но отказалась комментировать его позицию по законопроекту.

Напомним, Линдси Грэм после переговоров между Киевом и Москвой в Турции заявил, что Россия ведет игры, которые следует прекратить. Сенатор США призывает ввести новые масштабные санкции против РФ.

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