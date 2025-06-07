Франция будет производить дроны для ВСУ в Украине— Лекарню

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню / © Associated Press

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Две французские компании организуют производство беспилотников в Украине для Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI, сообщает издание Le Monde.

«Мы собираемся начать совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная компания, производящая французские автомобили — я не называю ее, потому что она сама должна это объявить — объединится с французским оборонным предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для производства дронов», — сказал Лекорню.

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Министр не уточнил, о каких именно беспилотниках идет речь, но отметил, что они предназначены для украинских военных.

Кроме того, часть этих дронов будет использоваться французской армией для подготовки, отвечающей реалиям современной войны в Украине.

Глава оборонного ведомства Франции подчеркнул, что украинцы поделятся своим уникальным боевым опытом в сфере использования дронов.

«Не нужно привлекать французских граждан к работе на этих производственных линиях», — уточнил он, отметив самодостаточность украинских специалистов.

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Себастьен Лекорню также признал преимущество украинцев в этой области.

«Украинцы лучше нас в способности разрабатывать дроны и, что важнее, в формировании соответствующей доктрины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Британские военные руководители предупреждают об угрозе масштабного конфликта, который может разразиться уже в течение следующих двух лет.

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