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Франция будет производить дроны для ВСУ в Украине— Лекарню
Франция приступит к новому оборонному партнерству с Украиной, в Украине будут производить беспилотники для ВСУ.
Две французские компании организуют производство беспилотников в Украине для Вооруженных Сил Украины.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI, сообщает издание Le Monde.
«Мы собираемся начать совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная компания, производящая французские автомобили — я не называю ее, потому что она сама должна это объявить — объединится с французским оборонным предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для производства дронов», — сказал Лекорню.
Министр не уточнил, о каких именно беспилотниках идет речь, но отметил, что они предназначены для украинских военных.
Кроме того, часть этих дронов будет использоваться французской армией для подготовки, отвечающей реалиям современной войны в Украине.
Глава оборонного ведомства Франции подчеркнул, что украинцы поделятся своим уникальным боевым опытом в сфере использования дронов.
«Не нужно привлекать французских граждан к работе на этих производственных линиях», — уточнил он, отметив самодостаточность украинских специалистов.
Себастьен Лекорню также признал преимущество украинцев в этой области.
«Украинцы лучше нас в способности разрабатывать дроны и, что важнее, в формировании соответствующей доктрины», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Британские военные руководители предупреждают об угрозе масштабного конфликта, который может разразиться уже в течение следующих двух лет.
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