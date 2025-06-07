Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлера Германии Фридриха Мерца, который во время встречи с президентом США Дональдом Трампом назвал высадку американцев в Нормандии переломным моментом Второй мировой войны, в России обвинили в «искажении истории».

Об этом говорится в открытом письме спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина к спикеру Бундестага и лидерам немецких партий.

По словам Володина, Мерц «позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма».

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«Фридриху Мерцу стоило бы освежить память, перечитать учебники истории и заявления тех глав государств, которые участвовали в войне против фашизма. Прошу пригласить канцлера ФРГ в Бундестаг для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке», — нагло обратился к немецким политикам глава парламента государства-агрессора.

Очевидно, причиной этого высокомерного и дерзкого обращения Вячеслава Володина стало заявление Фридриха Мерца в разговоре с Трампом о необходимости поддержки Украины, которая противостоит российскому вторжению. Именно в этом контексте немецкий канцлер вспомнил о десанте американских, британских и канадских союзных войск в оккупированной нацистами Франции.

«Это может быть похожая историческая ситуация, но не с военными действиями, а с давлением на Россию с целью прекращения этой войны», — отметил Фридрих Мерц в разговоре с Трампом.

Не случайно спикер российской Госдумы закончил свое послание угрозами в адрес Германии за поддержку Украины, которую назвал предпосылкой «к обострению ситуации», которая «провоцирует столкновения между нашими странами».

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«Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет в Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, Вы сами понимаете», — написал Володин в своем послании.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи 5 июня с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне отметил сильную позицию Белого дома, которая может заставить Кремль остановить войну против Украины.