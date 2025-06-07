Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом назвав висадку американців у Нормандії переломним моментом Другої світової війни, у Росії звинуватили у «викривленні історії».

Про це йдеться у відкритому листі спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна до спікера Бундестагу та лідерів німецьких партій.

За словами Володіна, Мерц «дозволив собі спотворити історію, забувши, хто насправді звільнив світ від нацизму».

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«Фрідріху Мерцу варто було б освіжити пам’ять, перечитати підручники історії та заяви тих глав держав, які брали участь у війні проти фашизму. Прошу запросити канцлера ФРН у Бундестаг для ознайомлення з тим, що написано на стінах Рейхстагу і якою мовою», — нахабно звернувся до німецьких політиків голова парламенту держави-агресорки.

Очевидно, причиною цього зверхнього і зухвалого звернення В’ячеслава Володіна стала заява Фрідріха Мерца у розмові із Трампом про необхідність підтримки України, яка протистоїть російському вторгненню. Саме у цьому контексті німецький канцлер згадав про десант американських, британських та канадських союзних військ в окупованій нацистами Франції.

«Це може бути схожа історична ситуація, але не з військовими діями, а з тиском на Росію з метою припинення цієї війни», — зазначив Фрідріх Мерц у розмові з Трампом.

Не випадково спікер російської Держдуми закінчив своє послання погрозами на адресу Німеччини за підтримку України, яку назвав передумовою «до загострення ситуації», яка «провокує зіткнення між нашими країнами».

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«Знаємо, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет в Україні. Цим ФРН все більше втягується у військові дії проти Росії. До чого це може призвести, Ви самі розумієте», — написав Володін у своєму посланні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі 5 червня з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні відзначив сильну позицію Білого дому, яка може змусити Кремль зупинити війну проти України.