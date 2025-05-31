Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який очолив уряд у травні цього року, пообіцяв зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі та оголосив про скасування обмежень на дальність зброї для України. Однак реальність його обіцянок викликає сумніви.

Про це пише видання The Guardian.

З моменту вступу на посаду Мерц зробив низку гучних кроків: він прийняв президента України Володимира Зеленського в Берліні, відвідав Київ, брав участь у розміщенні німецьких військ у Литві, що стало першим постійним розміщенням німецьких військ на чужій території з часів Другої світової війни. Найважливіше те, що він відпустив боргове гальмо, тим самим розв’язавши вкрай необхідні витрати на Бундесвер, німецькі збройні сили.

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Однак амбітні плани Мерца зіткнулися з труднощами.

Чи отримає Україна обіцяні Taurus

27 травня він оголосив про зняття обмежень на дальність зброї, що поставляється Україні, натякаючи на можливе передавання ракет Taurus із дальністю 500 км, що власне й обіцяв Мерц, перебуваючи в опозиції. Це означало, що Москва була вразлива до цих бомб, що знищують бункери, як і стратегічні мости Криму.

Росія відреагувала на заяви німецького канцлера миттєво: міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав про військове лідерство Німеччини «симптоматичними» після 80-ї річниці поразки Гітлера, а експрезидент Дмитро Медведєв згадав нацистське минуле батька Мерца і попередив про ризик Третьої світової війни.

Наступного дня німецький канцлер був змушений уточнити, що рішення про зняття обмежень на далекобіність діяло вже давно, і уникнув прямої відповіді щодо Taurus. Аналітики припускають, що однією з причин зміни риторики стало блокування з боку міністра фінансів Ларса Клінгбайля з Соціал-демократичної партії, партнера по коаліції.

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Союзники Мерца заявили, що цей епізод не був зовсім марним. Томас Ровекамп з Християнсько-демократичного союзу, який є головою комітету Бундестагу з питань оборони, заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що, відхиливши обмеження дальності, Мерц «усунув один аргумент, який перешкоджав поставці Taurus». Це ще не є «зобов’язанням» щодо поставки Taurus, але причина попередньої відмови була «усунута».

Та ситуацію ускладнюють також практичні аспекти, зокрема потреба в шестимісячному навчанні українців для використання Taurus і питання розміщення німецьких інструкторів в Україні. Це змусило уряд Мерца перейти до політики «стратегічної неоднозначності», зосередившись на партнерстві з Україною у спільному виробництві ракет.

Відновлення німецької армії потребує часу

«Реальність того, що Мерц пропонує Україні, дещо складніша, як і те, що він може зробити для задоволення ширших вимог НАТО щодо розширення німецької армії», — пише The Guardian.

Експерти вказують на ширші виклики: відновлення німецької армії після десятиліть занепаду потребує років — нині Бундесвер має 182 000 солдатів і 60 000 резервістів, порівняно з 500 000 солдатів і 800 000 резервістів за часів Холодної війни, а до 2031 року планується збільшити чисельність лише до 203 000.

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Попри це, союзники Німеччини вже сприймають її як майбутню провідну військову силу Європи, хоча, як зазначає The Guardian, ризик розбіжності між риторикою Мерца та реальними можливостями залишається значним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні.