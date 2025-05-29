Чи передасть Німеччина ракети Taurus Україніи: що каже Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що постачання крилатих ракет Taurus Україні цілком можливо, однак для цього знадобиться кілька місяців навчання українських військових.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

«Звичайно, це в межах можливого», — зазначив Мерц, відповідаючи на питання ведучого про перспективи передачі системи. Водночас він підкреслив, що ракети не зможуть бути ефективно використані одразу, адже потрібен час для підготовки.

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Канцлер наголосив, що нині військова підтримка України продовжує вдосконалюватися, аби надати країні допомогу вже сьогодні.

Щодо нових санкцій проти Росії, Мерц зауважив: «Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим».

Нагадаємо, нещодавно Мерц заявив, що його країна фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні.

«Наші міністерства оборони підпишуть меморандум щодо ракет далекого радіусу дії. І не буде жодних обмежень щодо дальності, щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів», — наголосив Мерц.

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Німецький канцлер назвав це початком «нової форми військово-промислової співпраці» між Україною та Німеччиною, яка має дуже великий потенціал.