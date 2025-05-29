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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи передасть Німеччина ракети Taurus Україніи: що каже Мерц

Він також підкреслив, що військова підтримка України вдосконалюється вже сьогодні, а питання нових санкцій проти Росії залишається відкритим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що постачання крилатих ракет Taurus Україні цілком можливо, однак для цього знадобиться кілька місяців навчання українських військових.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF.

«Звичайно, це в межах можливого», — зазначив Мерц, відповідаючи на питання ведучого про перспективи передачі системи. Водночас він підкреслив, що ракети не зможуть бути ефективно використані одразу, адже потрібен час для підготовки.

Канцлер наголосив, що нині військова підтримка України продовжує вдосконалюватися, аби надати країні допомогу вже сьогодні.

Щодо нових санкцій проти Росії, Мерц зауважив: «Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим».

Нагадаємо, нещодавно Мерц заявив, що його країна фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні.

«Наші міністерства оборони підпишуть меморандум щодо ракет далекого радіусу дії. І не буде жодних обмежень щодо дальності, щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів», — наголосив Мерц.

Німецький канцлер назвав це початком «нової форми військово-промислової співпраці» між Україною та Німеччиною, яка має дуже великий потенціал.

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