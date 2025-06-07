Российский диктатор не будет учитывать потери и жертвы в войне против Украины

Реклама

К концу июня российские войска, вероятно, достигнут миллиона потерянных солдат в этой войне. Когда Владимир Путин отправил около 200 000 солдат в Украину в феврале 2022 года, он рассчитывал захватить Киев за три дня. Сегодня его войска остаются в сотне миль от столицы, тогда как количество убитых и раненых россиян выросло почти в пять раз.

Об этом пишет The Telegraph.

Масштабы потерь: миллионный рубеж и «борьба на истощение»

«В целом в Украине погибли около 250 000 российских солдат, а общие потери со стороны России превысили 950 000 человек», — отмечается в исследовании Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Реклама

Эти цифры вызывают образ Путина, который бросает свою армию в пекло снова и снова. В среднем в апреле на фронте в Украине ежедневно погибало или получало ранения около 1200 россиян. Исследование CSIS приходит к выводу: если этот уровень потерь сохранится, «летом 2025 года Россия, скорее всего, достигнет отметки в 1 миллион жертв».

Для сравнения, общее число погибших в каждом советском или российском конфликте после 1945 года составляло менее 50 000 человек. В Украине Путин уже пожертвовал примерно в пять раз большим количеством людей. Отброшенный от Киева, Путин теперь ведет «борьбу на истощение», где Россия теряет «огромное количество» людей и техники ради «всего лишь метров земли».

Историческая точка зрения Путина: жертвы до 1945 года

Система отсчета Путина сосредоточена на Великой Отечественной войне (1941-1945), унесшей жизни не менее 24 миллионов советских граждан. Только в Сталинградской битве погибло почти 675 000 россиян.

С точки зрения этих исторических фактов, вероятно, текущая ситуация в Украине с 250 000 погибших и миллионом жертв вполне приемлема для российского диктатора. Путин рассматривает потери во Второй мировой как часть стоимости «сохранения» своей страны от Гитлера. Это не учитывает гражданскую войну в России (10 млн. жертв) или сталинскую «Большую чистку» (до 1.2 млн. жертв). Если историческая память ограничивается событиями до 1945, миллион жертв в Украине воспринимается иначе.

Реклама

Стратегическая дилемма Запада и украинское сопротивление

Пропагандистская кампания Кремля заставляет россиян мыслить как их лидер. Даже миллион жертв в самой кровавой войне за 80 лет, похоже, не вызывает недовольства.

Для Запада безразличие Путина к страданиям является стратегической дилеммой. Эффективное сдерживание зависит от того, верит ли противник, что агрессия будет иметь неприемлемую цену. Но что такое цена для Путина? С миллионом жертв, которые, похоже, не беспокоят его, сдерживание становится сложнее. Отсюда и важность ядерного оружия — возможно это единственная цена, которую Путин не захочет платить.

Почти два столетия назад прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц предостерег от соблазна «закрыть глаза на то, чем война есть на самом деле, из-за самого лишь отчаяния от ее жестокости».

Вторжение России заставляет Украину защищаться с большей силой, подтверждая слова Клаузевица: «Если одна сторона применяет силу без угрызений совести и не боится кровопролития, которое это влечет, а другая удерживается, то первая одержит победу. Эта сторона заставит другую последовать ее примеру; каждая будет толкать своего противника в крайности».

Реклама

По данным CSIS, из-за агрессии России погибли до 100 000 украинцев, а общее количество жертв — около 400 000. Учитывая, что население Украины меньше, чем в России, потери на душу населения больше, чем у агрессора. Украинские солдаты знают, что миллион убитых и раненых российских потерь не остановит Путина. Единственный противовес — еще большая сила, отмечает издание.

Напомним, лето 2025 может стать новым испытанием для Украины: эксперты предупреждают, что армия РФ может готовиться к масштабному наступлению. Об этом свидетельствует перегруппировка вражеских сил и накопление резервов.