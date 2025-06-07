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- Війна
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Росія атакувала Харків КАБами: є загиблі та поранені
Наразі всі наслідки атаки уточнюються.
Російські війська знову атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району міста є постраждалі.
На жаль, одна людина загинула після удару в центральній частині Харкова, а 10 громадян отримали поранення.
У Шевченківському районі в результаті обстрілу, попередньо, пошкоджена будівля дитячої залізничної дороги.
У Київському районі внаслідок обстрілу постраждав приватний житловий будинок.
Місцеві служби вже працюють на місцях влучань.
Нагадаємо, армія РФ 6 червня завдала удару по Чернігову. Вбивши цивільних людей. З-під завалів рятувальники деблокували тіла 2 загиблих.
«Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств намагатимуться до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання», — повідомив Брижинський.