Україна змушена імпортувати жито: як це вплине на ціни на хліб

Хліб / © Pixabay

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В Україні у сезоні 2025/26 очікується повний дефіцит жита, що призведе до подорожчання житнього хліба і може змусити деяких виробників взагалі припинити його випікання.

Про це повідомив директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, у 2025 році врожай пшениці в Україні складе близько 20 млн тонн, що більш ніж достатньо для внутрішнього ринку:

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«Щодо обсягів виробництва пшениці в 2025 році, то за різними оцінками, плюс-мінус, 20 млн тонн в Україні буде. Цього обсягу більше ніж достатньо, аби внутрішньої проблеми із борошном і хлібом не було.»

Родіон Рибчинський розповів, що зараз Україна частково переробляє жито з Польщі, а для випікання житнього хліба використовують борошно з Балтії. Такі реалії сьогодні у борошномельній галузі.

Головна причина дефіциту — аграрії не хочуть сіяти жито, бо воно дає врожай у середньому на третину менший, ніж пшениця. Крім того, жито купують переважно всередині країни, тому попит обмежений. За рік ціна на жито піднялася майже вдвічі: з 6000-7000 грн до 12 000-14 000 грн за тонну. Раніше дефіцит покривався білоруським житом, але тепер цього немає, і українським фермерам важко конкурувати.

Також дорожчає житнє борошно: якщо в травні 2024 року воно коштувало 10 000 грн за тонну, то тепер ціна піднялася до 18 000 грн за українське та 20 000 грн за імпортне. Через це багато виробників можуть взагалі перестати випікати житній хліб.

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Рибчинський каже, що у сезоні 2025/26 Україна відчуватиме дефіцит жита і доведеться купувати його за кордоном за європейськими цінами. Але це може змусити фермерів збільшити посіви жита у 2026 році, що вирівняє ситуацію на ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати домашній хліб та публікували рецепти.