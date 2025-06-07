Ремонт авто в Україні: які машини стали проблемними для майстрів

Ремонт авто / © pixabay.com

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Сьогодні все частіше українські автомайстерні відмовляються ремонтувати певні типи автомобілів або суттєво завищують вартість послуг. Причини — складність робіт, відсутність спеціалізованого обладнання та технічної документації, а також економічна недоцільність.

Про це пише Автопілот.

Однією з найскладніших категорій є транспортні засоби з модифікованою електронікою. Власники таких авто часто втручалися у заводську проводку, встановлювали кустарне газобалонне обладнання або непрофесійні сигналізації. Це ускладнює діагностику і ремонти, адже механікам доводиться розбиратися в хаосі змін, без інструкцій і схем.

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Не менше проблем завдають автоматичні коробки передач і пневматичні підвіски. Вони вимагають спеціального обладнання і високої кваліфікації. Тому більшість СТО радять звертатися у вузькопрофільні сервісні центри.

Ще одна складність — автомобілі, імпортовані з неєвропейських ринків. Тамтешні модифікації мають зовсім іншу техніку, до якої важко знайти запчастини і документацію в Україні.

Також великі проблеми викликають старі авто з низькою ринковою вартістю. Через іржу та зношеність деталі часто закисають і потребують складного демонтажу, а клієнти при цьому хочуть мінімальних витрат.

Окрема проблема — ремонт з тривалим демонтажем. Наприклад, заміна обігрівача або ременя ГРМ іноді потребує розбирання значної частини машини, що значно підвищує вартість і час роботи. Через ризик пошкодження інших деталей автомайстерні часто підвищують ціну або взагалі відмовляються від таких замовлень.

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Нагадаємо, останнім часом чимало китайських автовиробників, які вийшли на український ринок, дозволяють заправляти свої автомобілі бензином марки А-92. Це приваблює покупців, адже пальне дешевше, що дозволяє заощадити на експлуатації. Проте фахівці попереджають: такий компроміс може обернутися дорогою помилкою.