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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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124
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Канада – Україна: букмекери визначили фаворита контрольного матчу

У прийдешньому поєдинку аналітики віддають перевагу канадцям.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу проведе матч з командою Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Поєдинок відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Зустріч Канада – Україна розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Ставки букмекерів на матч Канада – Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Канади. На перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2,24. Нічия – 3,80. Виграш України – 2,82.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Канада – Україна.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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