Канада – Україна: де і коли дивитися товариський матч

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу зіграє з командою Канади на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Поєдинок відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Реклама

Де дивитися матч Канада – Україна

Пряма трансляція поєдинку Канада – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Канада – Україна.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

Реклама