Североатлантична діра потепління посилюється: що це означає для Європи

Льодовик / © Pexels

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Світова тенденція глобального потепління не охоплює всю планету однаково — частина Північної Атлантики, від Гренландії до Ірландії, навпаки, охолоджується.

Про це пише iflsence.

Ця зона, відома як Североатлантична діра потепління (NAWH) або «холодна крапля», відображається на картах як синя аномалія на фоні теплих вод.

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Дослідники з Університету Аляски в Фербанксі, очолювані доцентом Кеєм МакМонигалом, використали комп’ютерне моделювання, щоб порівняти сценарії зміни циркуляції океанських течій.

Вони встановили, що через послаблення вітрів з 2040 року зменшиться підйом теплих підповерхневих вод, що посилить охолодження поверхні океану. Цей процес триватиме приблизно до 2070 року.

Таке охолодження має серйозні наслідки для клімату Європи, впливаючи на струйне течію та погодні умови, особливо на кількість опадів і температуру.

«Для точних кліматичних прогнозів нам необхідно враховувати зміни вітрів та їх вплив на океан», — наголосила МакМонигал.

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Нагадаємо, дослідники виявили дивовижну позитивну сторону ураганів після того, як шторм 4-ї категорії перервав їхню експедицію біля узбережжя Мексики.

Команда змогла взяти проби океану відразу після проходження шторму. Вони виявили, що шторми перемішують океан настільки потужно і глибоко — до тисяч метрів — що на поверхню підіймається багата поживними речовинами холодна вода.