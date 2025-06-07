Североатлантическая дыра потепления усиливается: что это означает для Европы

Ледник / © Pexels

Реклама

Мировая тенденция глобального потепления не охватывает всю планету одинаково — часть Северной Атлантики от Гренландии до Ирландии, наоборот, охлаждается.

Об этом пишет iflsence.

Эта зона, известная как Североатлантическая дыра потепления (NAWH) или холодная капля, отображается на картах как синяя аномалия на фоне теплых вод.

Реклама

Исследователи из Университета Аляски в Фербанке, возглавляемые доцентом Кеем МакМонигалом, использовали компьютерное моделирование, чтобы сравнить сценарии изменения циркуляции океанских течений.

Они установили, что из-за ослабления ветров с 2040 года уменьшится подъем теплых подповерхностных вод, что усугубит охлаждение поверхности океана. Этот процесс продлится примерно до 2070 года.

Такое охлаждение имеет серьезные последствия для климата Европы, влияя на струйное течение и погодные условия, особенно на количество осадков и температуру.

«Для точных климатических прогнозов нам необходимо учитывать изменения ветров и их влияние на океан», — подчеркнула Макмонигал.

Реклама

Напомним, исследователи обнаружили удивительную положительную сторону ураганов после того, как шторм 4-й категории прервал их экспедицию у побережья Мексики.

Команда смогла принять пробы океана сразу после прохождения шторма. Они обнаружили, что штормы перемешивают океан настолько мощно и глубоко — до тысяч метров — что на поверхность поднимается богатая питательными веществами холодная вода.