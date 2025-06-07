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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Третья победа подряд: Англия скромно обыграла Андорру в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Единственный гол во втором тайме забил Гарри Кейн.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сборная Англии по футболу

Сборная Англии по футболу / © Associated Press

Сборная Англии на выезде обыграла команду Андорры в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Поединок в пригороде Барселоны завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече "Три льва" забили в начале второго тайма – на 50-й минуте отличился Гарри Кейн.

Для подопечных Томаса Тухеля это третья победа подряд на старте квалификации к ЧМ-2026.

Обзор матча Андорра – Англия

Будет добавлен в скором времени.

Англичане с 9 очками после трех матчей возглавляют группу K, где также выступают Албания (3 балла, 2 матча), Латвия (3, 2), Сербия (0, 0) и Андорра (0, 3).

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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