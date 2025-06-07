- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ уничтожили три установки "Искандер" в РФ — детали от Зеленского
Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили три установки ОТРК «Искандер» на Брянщине.
На днях на территории Брянской области РФ Силы обороны уничтожили три установки «Искандер».
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 7 июня.
Глава государства рассказал, что заслушал доклады министра обороны Умерова и главкома ВСУ Сырского по поводу действий на передовой.
«Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки „Искандер“ — это было уничтожение просто убийц», — сказал он.
Также Зеленский подтвердил сбивание российского военного самолета Су-35 и повреждение российских военных вертолетов. Кроме того, он заявил о новых поражениях российской военной логистики, аэродромов.
«Это помогает нашей защите — каждое осложнение для России имеет значение для нас», — подытожил президент.
Напомним, что информация о том, что Силы обороны Украины поразили установки «Искандер» в Брянской области РФ, появилась 5 июня.