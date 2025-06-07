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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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ВСУ уничтожили три установки "Искандер" в РФ — детали от Зеленского

Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили три установки ОТРК «Искандер» на Брянщине.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Зеленский вскрыл детали успешной операции

Зеленский вскрыл детали успешной операции / © ТСН.ua

На днях на территории Брянской области РФ Силы обороны уничтожили три установки «Искандер».

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 7 июня.

Глава государства рассказал, что заслушал доклады министра обороны Умерова и главкома ВСУ Сырского по поводу действий на передовой.

«Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки „Искандер“ — это было уничтожение просто убийц», — сказал он.

Также Зеленский подтвердил сбивание российского военного самолета Су-35 и повреждение российских военных вертолетов. Кроме того, он заявил о новых поражениях российской военной логистики, аэродромов.

«Это помогает нашей защите — каждое осложнение для России имеет значение для нас», — подытожил президент.

Напомним, что информация о том, что Силы обороны Украины поразили установки «Искандер» в Брянской области РФ, появилась 5 июня.

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