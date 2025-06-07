Зеленський розкрив деталі успішної операції / © ТСН.ua

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Днями на території Брянської області РФ Сили оборони знищили три установки «Іскандер».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 7 червня.

Глава держави розповів, що заслухав доповіді міністра оборони Умєрова і головкома ЗСУ Сирського щодо дій на передовій.

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«Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян — саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки „Іскандер“ — це було знищення просто вбивць», — сказав він.

Також Зеленський підтвердив збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження російських військових вертольотів. Крім того, він заявив про нові ураження російської військової логістики, аеродромів.

«Це допомагає нашому захисту — кожне ускладнення для Росії має значення для нас», — підсумував президент.

Нагададаємо, що інформація про те, що Сили оборони України уразили установки «Іскандер» у Брянській області РФ, з’явилася 5 червня.

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Дата публікації 10:37, 05.06.25 Кількість переглядів 50 Сили оборони уразили у Брянській області РФ установки ОТРК "Іскандер"