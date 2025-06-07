- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ знищили три установки "Іскандер" у РФ — деталі від Зеленського
Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили три установки ОТРК «Іскандер» на Брянщині.
Днями на території Брянської області РФ Сили оборони знищили три установки «Іскандер».
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 7 червня.
Глава держави розповів, що заслухав доповіді міністра оборони Умєрова і головкома ЗСУ Сирського щодо дій на передовій.
«Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян — саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки „Іскандер“ — це було знищення просто вбивць», — сказав він.
Також Зеленський підтвердив збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження російських військових вертольотів. Крім того, він заявив про нові ураження російської військової логістики, аеродромів.
«Це допомагає нашому захисту — кожне ускладнення для Росії має значення для нас», — підсумував президент.
Нагададаємо, що інформація про те, що Сили оборони України уразили установки «Іскандер» у Брянській області РФ, з’явилася 5 червня.