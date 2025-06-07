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Лукашенко запропонував поставити в Мінську пам'ятник лідеру великої країни
Білоруський диктатор прагне віддячити китайському лідерові за будівництво стадіону в столиці Білорусі.
У суботу, 7 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону запропонував поставити у Мінську пам’ятник голові КНР Сі Цзіньпіну.
Про це повідомляє державне агентство БелТА.
Білоруський диктатор мотивував свою пропозицію тим, що саме завдяки китайському лідерові у столиці Білорусі з’явилася ця спортивна споруда. Лукашенко розповів про свої численні поїздки до свого «великого друга», під час яких нарікав на відсутність у Мінську великого спортивного басейну та футбольного стадіону.
Після цього Сі Цзіньпін начебто влаштував Лукашенкові сюрприз, показавши готовий проєкт басейну і стадіону, який китайці погодилися будувати власним коштом.
«Годилося би тут поставити пам’ятник моєму другу Сі Цзіньпіну, бо тільки дякуючи йому китайці побудували власним коштом цей блискучий стадіон, яких мало в Європі», — сказав Лукашенко на урочистій церемонії.
Віцепрезидент Олімпійського комітету КНР Чжан Цзяшен, який був присутній на урочистостях, назвав реалізований проект з будівництва стадіону символом міцної дружби та плідної співпраці Білорусі та Китаю.
Нагадаємо, раніше під час зустрічі Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним у Волгограді пролунала заява щодо будівництва в Білорусі спільного заводу з виробництва безпілотників.