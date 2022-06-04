Земля липне до лопати: що робити, щоб цього уникнути

Якщо використовувати стару лопату, можна помітити, що грудки землі починають прилипати до її поверхні і сильно її обтяжувати. Роботи на городі і в садку тоді стають набагато важчими. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що робити, якщо земля липне до лопати.

Кожен господар хоча б раз у житті зіштовхувався з ситуацією, коли грудки землі, замість того, щоб відскакувати від лопати, прилипають до її поверхні. Тому приходиться часто зупиняти роботу і очищати метал від ґрунту. При чому таких ситуацій з новою лопатою не трапляється. Якщо старий інструмент ще придатний для скопування городу, проблему того, що земля липне до лопати можна легко вирішити. Потрібно всього лише час від часу обробляти інструмент. Тоді його тертя з ґрунтом мінімізується і працювати стане набагато легше.

Прості поради, якщо земля липне до лопати

Обробити поверхню за допомогою напилка - у вас вийде рівна кромка, після чого інструмент знову буде працювати як новий. Крім того метал не нагріється, тобто його фізико-механічні властивості не зміняться. Заточити лопату болгаркою - найкраще робити це за допомогою електричного наждака або відповідного диска. Пам'ятайте, що вам потрібно не лише повернути лезу його гостроту, але й зробити так, щоб земля більше не прилипала до лопати. Тому обов'язково пройдіться болкаркою по всій поверхні. Так ви прибирете всі подряпини і шорсткості. Саме через них до лопати липне ґрунт. Заточка займає небагато часу (5-10 хвилин) і ви зможете швидко повернутися до роботи. Використати пісок або дрібний гравій - якщо у вас немає болгарки чи іншого інструменту, підійде просто купа піску чи дрібний гравій. Кілька разів потрібно увігнати лопату в сипучий матеріал і лезо трішки відшліфується. Після цього ґрунт не буде так сильно прилипати.

Також господарі радять час від часу обробляти садовий інструмент. Чим змастити лопату, щоб до неї не прилипала земля? Після полірування інструмент рекомендується змастити звичайною соняшниковою олією. Вона цілком безпечна і не містить шкідливих речовин.

Існує ще одна хитрість, якою часто користуються городники. Перед тим, як копати грядку, землю потрібно присипати попелом. В цьому випадку він буде огортати лопату і ґрунт не буде прилипати.

Загальні рекомендація, щоб земля не прилипала до допати

Варто запам'ятати деякі правила і тоді не потрібно буде часто обробляти інструмент: