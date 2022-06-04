Земля липнет к лопате: что делать, чтобы этого избежать

Если использовать старую лопату, можно заметить, что комья земли начинают прилипать к ее поверхности и сильно ее тяготить. Работы на огороде и в саду тогда становятся гораздо труднее. Читайте в материале ТСН.ua, что делать если земля липнет к лопате.

Каждый хозяин хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда комья земли, вместо того чтобы отскакивать от лопаты, прилипают к ее поверхности. Поэтому приходится часто останавливать работу и очищать металл от грунта. Причем таких ситуаций с новой лопатой не происходит. Если старый инструмент еще пригоден для скопления огорода, то проблему того, что земля липнет к лопате, можно легко решить. Нужно всего лишь иногда обрабатывать инструмент. Тогда его трение с почвой минимизируется и работать станет гораздо легче.

Простые советы, если земля липнет к лопате

Обработать поверхность с помощью напильника – у вас получится ровная кромка, после чего инструмент снова будет работать как новый. Кроме того, металл не нагреется, то есть его физико-механические свойства не изменятся. Заточить лопату болгаркой – лучше всего делать это с помощью электрического наждака или соответствующего диска. Помните, что вам нужно не только вернуть лезвию его остроту, но и сделать так, чтобы земля больше не прилипала к лопате. Поэтому обязательно пройдитесь по всей поверхности болкаркой. Так вы уберете все царапины и шероховатости. Именно через них к лопате липнет почва. Заточка занимает немного времени (5-10 минут) и вы сможете быстро вернуться к работе. Использовать песок или мелкий гравий – если у вас нет болгарки или другого инструмента, подойдет просто куча песка или мелкий гравий. Несколько раз нужно вогнать лопату в сыпучий материал и лезвие немного отшлифуется. После этого почва не будет так сильно прилипать.

Также хозяева советуют время от времени возделывать садовый инструмент. Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипала земля? После полировки инструмент рекомендуется смазать обычным подсолнечным маслом. Оно полностью безопасно и не содержит вредных веществ.

Существует еще одна уловка, которой часто пользуются огородники. Перед тем, как копать грядку, землю нужно присыпать пеплом. В этом случае он будет окутывать лопату и грунт не будет прилипать.

Общие рекомендации, чтобы земля не прилипала к лопате

Следует запомнить некоторые правила и тогда не нужно будет часто обрабатывать инструмент: