Лукашенко предложил поставить в Минске памятник лидеру великой страны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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В субботу, 7 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона предложил поставить в Минске памятник председателю КНР Си Цзиньпину.

Об этом сообщает государственное агентство БелТА

Белорусский диктатор мотивировал свое предложение тем, что именно благодаря китайскому лидеру в столице Беларуси появилось это спортивное сооружение. Лукашенко рассказал о своих многочисленных поездках к своему «великому другу», во время которых сетовал на отсутствие в Минске большого спортивного бассейна и футбольного стадиона.

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После этого Си Цзиньпин якобы устроил Лукашенко сюрприз, показав готовый проект бассейна и стадиона, который китайцы согласились строить за свой счет.

«Стоило бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря ему китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, которых мало в Европе», — сказал Лукашенко на торжественной церемонии.

Вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшен, который присутствовал на торжествах, назвал реализованный проект по строительству стадиона символом крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества Беларуси и Китая.

Напомним, ранее во время встречи Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Волгограде прозвучало заявление о строительстве в Беларуси совместного завода по производству беспилотников

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