Си впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению с Украиной

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к заключению «справедливого» мирного соглашения по Украине.

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Во время чаепития 8 мая Си сказал Путину о надежде на то, что «справедливое, крепкое и обязательственное мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны», можно достичь путем диалога.

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«Хотя Си не уточнил, как должно выглядеть возможное соглашение, комментарий, пожалуй, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины», — обратили внимание журналисты.

Позиция китайского лидера перекликается с более ранними тезисами министра иностранных дел КНР Ван И, который призвал к «справедливому и крепкому мирному соглашению, которое является обязательным и принимается всеми».

Напомним, 8 мая Россия и Китай заговорили о мире в Украине, но с условиями. В совместном заявлении по итогам встречи Си и Путина говорилось, что урегулирование войны возможно только в случае устранения «коренных причин». Это намек на членство Украины в НАТО в качестве одной из предпосылок войны, о чем часто любит заявлять российский диктатор.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы Китай присоединился к миротворческому процессу для завершения войны РФ против Украины.

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Заметим, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что если США во главе с Трампом провалят свою роль посредника и не смогут остановить войну в Украине, новым посредником в переговорном процессе может стать Турция или Китай.