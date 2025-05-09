Пять садовых цветов, которые выживут даже в самую жару

Засухоустойчивые цветы

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Лето в Украине в последние годы жаркое до непереносимости, является настоящим испытанием для садовых растений. Поэтому, чтобы ваша клумба не увяла под палящим солнцем, стоит обратить внимание на настоящих героев жары — цветы, которые не только выживут, но и щедро отблагодарят ярким цветением.

Рассказываем о пятерке надежных видов, которые станут украшением вашего сада даже в самые жаркие месяцы.

1. Портулак: красочный ковер, не боящийся солнца

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Это низкорослое однолетнее растение с сочными листьями и яркими, похожими на маленькие розы цветами разнообразных цветов (красного, розового, желтого, белого, оранжевого). Портулак — настоящий чемпион по выживанию на солнце, ведь родом из Южной Америки и прекрасно адаптирован к высоким температурам и прямому солнечному свету. Его сочные листья прекрасно сохраняют влагу, поэтому о частом поливе можно забыть. Выбирайте портулак для солнечных клумб, альпийских горок или контейнеров и наслаждайтесь яркими красками без лишних усилий.

Портулак

2. Лаванда — средиземноморский аромат

Ароматная лаванда представляет собой вечнозеленый полукуст, отличающийся своими узкими, насыщенными эфирными маслами листьями. Во время цветения она покрывается элегантными колосковыми соцветиями, окрашенными в нежные оттенки фиолетового, спокойного голубого или романтического розового. Происхождение из Средиземноморья, региона с жарким и засушливым летом, наделило лаванду высокой стойкостью к жаре. Взрослые, хорошо укоренившиеся растения демонстрируют значительную засухоустойчивость, хотя молодым саженцам на начальном этапе роста необходим более регулярный полив для успешного развития корневой системы.

Лаванда

3. Газания — африканское солнце, расцветающее в вашем саду

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Газания представляет собой яркие цветы, по форме напоминающие ромашки. В зависимости от сорта они могут быть однолетними или многолетними. Их лепестки поражают разнообразием теплых цветов, таких как солнечно-желтый, насыщенный оранжевый, пламенно-красный и благородный бронзовый, часто украшен оригинальными полосками и узорами. Происхождение из жаркой Южной Африки обусловило чрезвычайно высокую устойчивость газации к жаре — она буквально расцветает под палящим солнцем, раскрывая свои яркие соцветия, и закрывается, когда не хватает света, в пасмурную погоду или с наступлением ночи. Благодаря своим опушенным листьям, которые эффективно уменьшают испарение влаги, газания также демонстрирует высокую засухоустойчивость, что делает ее идеальным выбором для солнечных и сухих участков сада.

Газания

4. Космея: легкость и неприхотливость

Символизирует легкость и выносливость под солнечными лучами представляет собой однолетнее растение с изящными, ажурными листьями. Ее нежные цветы, напоминающие ромашки, распускаются в широкой палитре пастельных и ярких оттенков, включая розовый, белый, фиолетовый, желтый и оранжевый. Космея демонстрирует высокую стойкость к жаре, хорошо развиваясь под прямым солнечным светом и выдерживая высокие температуры. Ее засухоустойчивость оценивается как средняя, поэтому в условиях продолжительной жары и отсутствия осадков может потребоваться дополнительный полив для поддержания ее декоративности.

Космея

5. Вербена: яркое цветение, устойчивое к летней жаре

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Растение поражает своим продолжительным цветением даже в самые жаркие летние дни. Это однолетнее или многолетнее растение образует плотные зонтиковидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков разнообразных ярких цветов, таких как насыщенный красный, нежный розовый, изящный фиолетовый и чистый белый. Многие сорта вербены отличаются высокой стойкостью к жаре, сохраняя свою декоративность в течение всего жаркого периода. Засухоустойчивость вербены варьируется от средней до высокой в зависимости от конкретного сорта. Некоторые виды, в частности Verbena bonariensis, после укоренения становятся достаточно устойчивыми к недостатку влаги.

Вербена

Выбирая эти пять цветов, вы можете быть уверены, что ваш сад останется ярким и цветущим даже в самые жаркие летние дни.